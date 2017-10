Monica Niculescu produce surpriza zilei la Beijing: victorie cu 6-1, 6-2 la Johanna Konta

Monica Niculescu s-a calificat in turul II al turneului WTA de la Beijing, dupa o victorie stralucita in fata Johannei Konta, locul 7 in lume si favorita 6 de la turneul asiatic.

Scorul a fost unul categoric, 6-1, 6-2, dupa doar o ora si 5 minute.

Partida a fost una foarte buna facuta de Monica Niculescu, care a profitat e drept si de o zi extrem de nefasta a britanicei, care practic nu i-a iesit mai nimic.

Cu foarte multe erori nefortate si mingi trimise aiurea din pozitii extrem de simple, Konta pierdea primul set in doar 29 de minute, cu 6-1.

Nici mansa secunda nu a fost mai buna, chiar daca britanica l-a chemat in ajutor si pe Wim Fissette, fostul antrenor al Simonei Halep.

Scorul final a fost 6-1, 6-2 si aceasta a fost a 4-a victorie din cariera romancei in fata unei jucatoare de top 10 WTA, ultima data cand se intamplase acest lucru in circuit fusese in 2012, dar trebuie semnalata si victoria din 2016 cu Petra Kvitova din cadrul FedCup.

In turul II, Niculescu da piept cu invingatoarea dintre Peng si Rogers.