Monica Niculescu o trimite acasa pe Mladenovici si se califica in turul II la US Open

Monica Niculescu s-a calificat in turul II de la US Open dupa o victorie superba cu una dintre favoritele turneului.

Sportiva noastra a avut nevoie de numai doua seturi, intinse totusi pe durata a doua zile, pentru a trece de Kristina Mladenovic cu scorul de 6-3, 6-2.

Monica a jucat neasteptat de bine in fata favoritei numarul 14 a turneului de la Flushing Meadows, reusind sa se impuna intr-o maniera convingatoare.

Marti seara, ea a rezistat bine in fata frantuzoaicei si a castigat game-uri foarte lungi si disputate.

Niculescu a continuat in aceeasi maniera miercuri, romanca fiind la fel de determinata dupa suspendarea provocata de ploaia ce a cazut la turneul din Statele Unite.

In turul al doilea, Monica Niculescu va da peste invingatoarea partidei dintre Ana Bogdan si Taylor Townsend, astfel ca am putea avea un duel 100% romanesc pentru calificarea in turul al treilea.