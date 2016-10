Monica Niculescu a castigat turneul din Luxemburg. 6-4, 6-0 cu Petra Kvitova

Monica Niculescu a castigat turneul WTA din Luxemburg, sambata dupa-amiaza, dupa ce a invins-o superb pe jucatoarea de pe locul 11 mondial, Petra Kvitova, din Cehia, scor 6-4, 6-0.

Meciul a fost unul dominat de romanca de la un cap la altul. Monica a inceput foarte bine, avand 2-0, apoi 4-1. Kvitova s-a apropiat la 4-3, dar nu a reusit sa ii mai puna probleme jucatoarei noastre in primul set.

Setul al doilea a fost practic fara istoric, fiind castigat de romanca cu un 6-0 lipsit de orice comentarii. Partida a durat o ora si 9 minute.

Acesta este al treilea turneu castigat de Monica in cariera sa, dupa cele de la Florianopolis (2013) si Guangzhou (2014). Ea a pierdut finala turneului din Luxemburg in 2011 si 2012.

Dupa aceasta victorie, Monica primeste 34.677 de euro si reuseste un salt impresionant in clasamentul WTA – de pe locul 51 pe locul 37. Petra Kvitova urca si ea o pozitie in ierarhia mondiala, ajungand pe locul 10.

Ziua nu s-a incheiat insa pentru jucatoarea din Romania, aceasta evoluand in a doua finala a zilei in Luxemburg, in proba de dublu. Ea va face pereche cu Patricia Tig, adversare fiind Kiki Bertens si Johanna Larsson. Meciul incepe la ora 18:00.