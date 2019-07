Mihaela Buzarnescu vs Simona Halep in turul doi la Wimbledon

Mihaela Buzarnescu a trecut in runda inaugurala de la Wimbledon de americanca Jessica Pegula si o va intalni in turul secund pe Simona Halep. Fostul numar 1 mondial s-a calificat, luni, in turul doi de la Wimbledon, dupa o victorie muncita cu bielorusa Aliaksandra Sasnovich.

6-4, 6-4 a fost scorul confruntarii dintre Mihaela Buzarnescu si Jessica Pegula, care a durat o ora si 23 de minute.

Confruntarea dintre Mihaela Buzarnescu si Simona Halep se va disputa miercuri, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.

Miki si Simona s-au mai intalnit o singura data in cariera, in 2008, pe zgura de la Monteroni D’Arbia, unde fostul numar 1 WTA s-a impus in doua seturi, cu 6-3, 6-0.

Halepa s-a impus in doua seturi, cu 6-4, 7-5, revenind in actul secund de la 2-5 si salvand o minge de set a jucatoarei aflate pe locul 36 in ierarhia WTA.

O ora si 38 de minute a durat partida dintre Halep si Sasnovich, aflate la prima confruntare directa.

Simona a avut parte de un meci complicat impotriva unei jucatoare care la editia de anul trecut a Grand Slam-ului britanic a ajuns pana in faza optimilor de finala.

Dupa un prim set controlat de sportiva noastra, Sasnovich si-a crescut mult nivelul jocului in actul secund, profitand insa si de o accidentare suferita de Simona la glezna.

Jucatoarea din Belarus s-a desprins la 5-2 si a avut chiar o minge de set, insa Simona a revenit fantastic, adjudecandu-si urmatoarele cinci game-uri si castigand meciul, astfel, in minim de seturi.

