Mihaela Buzarnescu s-a calificat, miercuri seara, in optimile de finala ale turneului de la Doha.

Tenismena noastra a produs o uriasa surpriza dupa ce a eliminat-o in runda a doua pe favorita numarul 6, letona Jelena Ostapenko.

6-1, 6-3 a fost scorul intalnirii dintre Mihaela Buzarnescu si Jelena Ostapenko.

Pentru Mihaela, care in urma cu un an era sub locul 500 WTA, urmeaza o alta confruntare grea, cu favorita numarul 9, nemtoaica Julia Georges.