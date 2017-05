Messi, condamnat la 21 de luni de inchisoare cu suspendare

Lionel Messi a fost condamnat miercuri la 21 de luni de inchisoare de catre Curtea Suprema din Spania, dupa ce a fost gasit vinovat de evaziune fiscala.

Curtea Suprema spaniola a mentinut astfel pedeapsa dictata in vara anului trecut de Tribunalul din Barcelona, la care starul catalanilor a facut recurs.

Totusi, Messi nu va ajunge in spatele gratiilor, dupa ce Codul penal din Spania prevede ca orice pedeapsa cu inchisoare de pana la 24 de luni nu se executa efectiv decat in caz de o noua condamnare.

In schimb, pedeapsa pentru tatal fotbalistului, Jorge, condamnat initial tot la 21 de luni, a fost redusa la 15 luni, relateaza cotidianul spaniol As.

In plus, cei doi au fost obligati sa plateasca amenzi de 2 milioane de euro in cazul fotbalistului argentinian, respectiv 1.5 milioane de euro in cazul tatalui sau.

Messi si tatal sau au fraudat statul spaniol cu 4,1 milioane de euro, suma provenita din neplata drepturile de imagine in perioada 2007-2009.