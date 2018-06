Mesaj emotionant al Simonei Halep pentru fani

Simona Halep a tinut sa multumeasca fanilor sai printr-un mesaj special pe care l-a distribuit cu ajutorul unei retele de socializare.

Romanca de 26 de ani nascuta la Constanta este atat de fericita dupa triumful de la Roland Garros de sambata, scor 3-6, 6-4, 6-1 cu Sloane Stephens din SUA, locul 4 WTA incepand de luni.

Intr-o postare pe contul sau de Twitter pe care a realizat-o acum putine ore, Simona Halep a tinut sa le multumeasca fanilor si tuturor celor care au sprijinit-o in realizarea acestui mare vis: “Cuvintele nu pot descrie acum cat de bucuroase si fericite au fost pentru mine ultimele 24 de ore. Am citit deja atat de multe mesaje si postari din social media care mi-au adus realmente lacrimi in ochi si sincer nu am cum sa va multumesc indeajuns. Imi pare rau pentru acele cateva dezamagiri din acest lung drum. Dar iata ca, impreuna, am ajuns acolo unde am visat. Multa dragoste, Simo!”, este mesajul emotionant postat de Simona Halep, lider mondial WTA.

Halep va evolua in urmatorul turneu pe 25 iunie pe iarba de la Eastbourne, in Marea Britanie. Urmatorul turneu de Mare Slem va debuta la inceputul lunii iulie, la Wimbledon.

Avansul pe care il are Simona acum in clasamentul WTA este unul urias, de peste 1.200 de puncte fata de locul 2, Caroline Wozniacki.