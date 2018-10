Meciul unei generatii: Nationala de tineret a Romaniei joaca pentru calificarea la Campionatul European

Nationala de tineret a Romaniei joaca in aceasta seara pentru calificarea la Campionatul European de anul viitor.

Pustii pregatiti de Mirel Radoi sunt ca si calificati la turneul final, ei avand nevoie de un punct din ultima partida a preliminariilor, cea contra reprezentativei similare a Liechtensteinului.

Dupa victoria cu Tara Galilor, din finalul saptamanii trecute, de la Cluj, “tricolorii mici” au dat startul petrecerii, desi, formal, calificarea nu a fost inca obtinuta.

Evolutiile bune si foarte bune din aceste preliminarii le dau insa incredere ca nu se pot incurca serios in fata celui mai slab adversar din grupe.

Fata de partida din Gruia, selectionerul Radoi ar urma sa faca doua modificari, el titularizandu-i pe Olimpiu Morutan si pe George Puscas. Cei doi ii vor inlocui in formula de start pe Florinel Coman si, respectiv, Andrei Ivan.

Iata cum va arata Romania U21 la cel mai important meci al acestei generatii:

Radu – Boboc, Rus, Pascanu, Stefan – Cicaldau, Nedelcu – Man, Hagi, Morutan – Puscas

In partida tur, din Liechtenstein, Romania s-a impus cu scorul de 2-0, ambele reusite purtand semnatura lui Puscas.

Campionatul European de tineret se va disputa in vara anului viitor, in perioada 16-30 iunie, in Italia si Malta. Ultima data cand Romania U21 a jucat la un turneul final a fost in urma cu 20 de ani, cand tara noastra a gazduit competitia si a fost calificata din oficiu.

Duelul Romania U21 – Liechtenstein U21 se va juca la Ploiesti incepand cu ora 21:00.

