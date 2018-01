Meciul anului. Simona Halep se califica in finala Australian Open dupa un meci fabulos cu Angie Kerber

Simona Halep s-a calificat, joi dimineata, in finala Australian Open dupa o victorie fenomenala in duelul cu Angie Kerber, campioana din 2016.

A fost o partida incredibila, in care Simona a salvat doua mingi de meci pentru a se impune apoi in trei seturi, scor 6-3, 4-6, 9-7.

Numarul 1 WTA a inceput meciul cu fostul numar 1 WTA intr-o maniera incredibila, reusind sa se desprinda la un 5-0 nebun dupa trei break-uri consecutive. A cedat putin in momentul in care trebuia sa inchida setul si i-a permis adversarei o scurta revenire, insa a ramas cu picioarele pe pamant si a castigat primul act.

Setul secund a inceput intr-o maniera mult mai echilibrata, Kerber reusind sa isi corecteze numarul mare de greseli nefortate. Simona a facut prima breakul, dar si-a pierdut imediat serviciul, iar pana la urma a cedat.

Setul decisiv a fost unul cu adevarat epic, ambele jucatoare salvand mingi de meci.

Angie si Simona au facut breakuri in primele doua game-uri pentru ca apoi sa mearga cu serviciul. Halep a castigat din nou pe serviciul adversari, insa a capotat in game-ul urmator. Totusi, romanca a ajuns in postura de a avea doua mingi de meci, anulate insa de nemtoaica.

S-a intrat in “prelungiri” in setul decisiv, acolo unde, la scorul de 6-5, Kerber a avut doua mingi de meci, anulate insa senzational de Simona, care a reusit sa ramana in meci.

In cele din urma Simona Halep a reusit sa se impuna facand breakul la scorul de 8-7 si obtinand o calificare cat se poate de meritata in prima ei finala de la Melbourne.

Romanca este pentru a treia oara in ultimul act al unui turneu de Grand Slam, dupa cele doua finale pierdute la Roland Garros. Duelul ei cu daneza Caroline Wozniacki este programat sambata dimineata, de la ora 10:30, ora Romaniei.

