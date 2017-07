Lungu: “Imi pare rău că nu se întâmplă nimic la fotbal. M-ar durea inima dacă Foresta nu se va înscrie în campionat”

“Nu cred că oamenii de afaceri din Suceava nu sunt în stare să ajute echipa de fotbal cu 100.000 de euro pentru a se putea înscrie în Liga a II-a. Nu ascund faptul că m-am trezit într-o zi cu trei investitori la ușă pe temă de fotbal. Prima condiție pe care le-am pus-o ca primar era ca echipa să rămână la Suceava. Au spus că nu e nicio problemă, dar n-au mai venit”, a spus primarul Ion Lungu

Ion Lungu a vorbit ieri despre situația Forestei, care are șanse ­mi­nime de a se mai înscrie în campionat din cauza datoriilor pe care le are către Fisc și angajați. Primarul municipiului Suceava a făcut un nou apel către oameni de afaceri din județ pentru a sprijini echipa locală de fotbal, care are nevoie de 100.000 de euro pentru a-și continua activitatea la nivelul Ligii a II-a. “Imi pare rău că nu se întâmplă nimic la fotbal. Fac încă o dată un apel sincer și transparent către oamenii de afaceri din județul Su­ceava să vină alături de Foresta. Nu cred că oamenii de afaceri din Suceava nu sunt în stare să ajute echipa de fotbal cu 100.000 de euro pentru a se putea înscrie în Liga a II-a. Am mai spus, banii pentru fotbal sunt pregătiți, noi așteptăm să vină să-i ia și m-ar durea inima dacă Foresta nu se va înscrie în campionat”, a declarat Ion Lungu.

Data limită până la care echipele se pot înscrie în viitoarea ediție de campionat a Ligii a II-a la fotbal este joi, 20 iulie.

Foresta nu a început nici până azi pregătirile de vară, activitatea la club fiind paralizată de aproape o lu­nă de zile din cauza datoriilor care, conform președintelui Andrei Ciutac, au ajuns în total la aproximativ 190.000 de euro. Ion Lungu a recunoscut că a avut discuții cu trei posibili investitori, dar că aceștia s-au făcut nevăzuiți după ce le-a solicitat ca echipă să rămână la Su­ceava. “Nu ascund faptul că m-am trezit într-o zi cu trei investitori la ușă pe temă de fotbal. M-au întrebat dacă primăria își menține angajamentele pentru fotbal și le-am spus, cu siguranță, da. Era vorba însă despre acei investitori (n.r. Nicolae Sarcină), care, așa cum am văzut în presă, voiau să ia echipa și să o ducă în altă parte. Prima condiție pe care le-am pus-o ca primar pentru a continua dis­cu­țiile era ca echipa să rămână la Su­ceava. Au spus că nu e nicio pro­­­blemă, dar n-au mai venit”, a adăugat primarul Lungu.

Finanțarea echipei de handbal este blocată

Ion Lungu a felicitat echipa Universității “Stefan cel Mare” pentru titlul câștigat la Campionatul Eu­ro­­pean Universitar, dar s-a arătat deranjat de faptul că Primăria nu a fost menționată nicăieri ca principal finanțator al handbalului sucevean.

“Vreau să felicit echipa Universitatea Suceava pentru performanța de a câștiga Campionatul European Universitar. In același timp, îmi pare rău că nu a fost men­țio­nată deloc Primăria Municipiului Su­ceava. Ba mai mult, domnul rector a spus că principalul finanțator al echipei este Universitatea. Pri­măria dă 12 miliarde de lei vechi în acest an, a dat și în anii trecuti, iar acum aud că principalul finanțator este Universitatea. Nu sunt foarte bucuros că n-am fost menționați ni­căieri. Aici nu este vorba despre Lungu, ci de banii sucevenilor. Mu­nicipalitatea este principalul finanțator al echipei de handbal”, a spus Lungu, precizând că oficialii de la CSU Suceava nu au adus încă deconturile pentru banii alocați de Primărie în prima jumă­tate a acestui an. “Noi am dat ju­mătate din suma, am vrut să le dau bani și în această luna, dar nu au adus deconturile. Ii rog să aducă justificările pentru cele 6 miliarde pe care le-am dat, ca să nu pățim ca anul trecut, când ne trezim cu cineva prin sedința care ne ține lecții că n-am dat banii la handbal. Astăzi suntem într-un blocaj și nu putem să le dăm banii până nu aduc justificările”, a adăugat primarul Ion Lungu.

Bugetul echipei de rugby va fi suplimentat

In ceea ce privește echipa locală de rugby, primarul Ion Lungu a precizat că bugetul va fi suplimentat cu 325.000 de lei astfel încât CSM Bucovina Suceava să poată participa în SuperLigă. “Așa cum am promis, vom intra în ședința ordinară de pe 27 iulie cu suplimentarea bugetului pentru echipa de rugby. Mai dăm 325.000 de lei în plus pe lângă cei 175.000 de lei cât aveau apro­bați, astfel încât bugetul pentru echipa de rugby, care a promovat în SuperLigă, să ajungă la 500.000 de lei”, a spus Lungu. (Dănuț CHIDOVET)