Lumea fotbalului, socata de moartea, la numai 62 de ani, a lui Ilie Balaci

Voci extrem de cunoscute din fotbalul romanesc si mai ales fosti colegi ai lui Ilie Balaci din perioada “Craiova Maxima” si-au exprimat regretul dupa ce au aflat de disparitia fulgeratoare a marelui fotbalist, la doar 62 de ani.

Ilie Balaci a murit duminica dimineata, dupa ce a suferit un atac cerebral si a intrat in stop cardio-respirator. In ciuda eforturilor medicilor, dupa jumatate de ora de incercari de resuscitare, acestia au fost nevoiti sa declare decesul.

La scurta vreme, mai multi mari oameni de fotbal si-au exprimat regretul: “Acum cateva minute am vorbit cu prietenii nostri de la Craiova. Nu stiu de ce a murit. Nu mai pot vorbi…ma scuzati”, au fost vorbele intrerupte de hohote de plans ale lui Sorin Cirtu, la DigiSport TV.

Un alt fost coleg de generatie cu Balaci, Aurica Ticleanu, a reactionat emotionat la aflarea tragicei vesti: “Doamne!!! Sunt socat! Nu pot sa vorbesc, nu-mi vine sa cred…Am aflat de putin timp, mi-a zis un prieten din Brasov…Nu mai pot vorbi, va rog sa ma credeti….”, au fost vorbele importantului fost jucator de la Universitatea Craiova, pentru cotidianul ProSport.

De asemenea, si fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a oferit o declaratie: “Doamne fereste! Nu pot sa cred asa ceva. Dumnezeu sa-l odihneasca! A fost in primii cinci jucatori ai Romaniei…Sunt socat, am ramas tampit…cand am auzit…Extraordinar! A fost o legenda a fotbalului romanesc. Absolut exceptional ca om, ca fotbalist, ca tot. El, Hagi, Dobrin…in galeria marilor fotbalisti ai lumii”.

Apropo de Gica Hagi, si marea legenda a fotbalului romanesc, actual antrenor si patron la Viitorul, s-a grabit sa scrie pe Facebook un mesaj pentru “Print”: “Nu exista cuvinte ca sa exprime durerea acestei pierderi imense. Odihneste-te in pace, Ilie Balaci!”.

In plus, si clubul FCSB a postat un mesaj oficial: “FCSB exprima regretul pentru trecerea in nefiinta a unuia dintre cei mai mari fotbalisti din istoria Romaniei, Ilie Balaci, la varsta de 62 de ani. Dumnezeu sa te odihneasca in pace, “Printule”!”, noteaza cei de la FCSB, echipa cu care Universitatea Craiova va da piept chiar duminica seara.

Gica Popescu, si el un fost jucator al Universitatii Craiova, s-a grabit sa posteze si el un mesaj pe o retea de socializare, deplangand moartea lui Ilie Balaci: “Atata timp cat cerul e albastru, vei fi deasupra tuturor. Zbor lin, inger al Universitatii!”, este mesajul postat pe Facebook de fostul fotbalist.

Fostul antrenor al echipei nationale a Romaniei, Mircea Lucescu, cel care l-a avut elev la prima reprezentativa pe Balaci, a vorbit in direct la televiziunea DigiSport: “Sunt socat, m-a surprins. In meseria pe care am avut-o noi, toate s-au strans, e un avertisment pentru toti care dupa 55 de ani ar trebui sa se controleze, pentru ca noi suntem foarte expusi. Imi pare foarte rau pentru el si pentru familia lui, pentru Craiova, pentru fotbalul romanesc. Eu am tinut foarte mult la el. Dar am avut si un diferend cu el odata la nationala, pentru ca era poate un pic mai egoist. Din pacate apoi s-a accidentat si nu a putut fi la turneul final. E un mare talent al fotbalului romanesc, il consider unul dintre cei mai mari alaturi de Hagi, Dobrin, ca talent vorbesc. A fost un jucator de nivel mondial”, au fost vorbele pline de durere ale reputatului antrenor roman, in prezent aflat la carma nationalei Turciei.

Ilie Balaci a murit in ziua in care este programat marele derbi dintre Craiova si FCSB, duminica seara, de la ora 21.

ziare.com