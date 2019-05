LPS Suceava a devenit vicecampioană națională la volei masculin pentru juniori

Echipa antrenată de Tudor Orășanu a cucerit medaliile de argint, după ce a ocupat locul secund la turneul final organizat zilele trecute la București. Formația suceveană a încheiat final-six-ul național cu un bilanț de patru victorii și o înfrângere: 2-0 cu CSŞ Buzău, 3-1 cu CNNT Craiova, 3-2 cu CSŞ2 Baia Mare, 3-1 cu Lapi Dej, respectiv 0-3 cu noua campioană CTF “Mihai I” București

CSŞ-LPS Suceava a devenit vice­campioană națională la volei masculin cu echipa de juniori. Formația antrenată de Tudor Orășanu a cucerit medaliile de argint, după ce a ocupat locul secund la turneul final organizat zilele trecute de gruparea CTF “Mihai I” București.

Alexandru Rață și compania au început perfect final-six-ul, câștigând primele două meciuri: 3-0, miercuri, cu CSŞ Buzău și 3-1, joi, cu CNNT Craiova. Vi­neri, formația suceveană a în­frun­tat viitoare campioană na­­țională, CTF “Mihai I”, pierzând în fața gazdelor cu scorul de 0-3.

Trupa antrenată de Tudor Orășanu a rămas în lupta pentru o medalie odată cu victoria, scor 3-2, obținută sâmbătă în fața celor de la CSŞ2 Baia Mare, iar ieri, în meciul decisiv pentru stabilirea ocupantei locul doi la finalul sezonului, a trecut, cu scorul de 3-1, de CSŞ Lapi Dej.

CSŞ-LPS Suceava a deplasat la turneul final următorul lot de jucători: Alexandru Rață, Ştefan Verciuc, Vlad Buhu, Tudor Ştreangă, Marius Bortă, Alexandru Roman, Iustin Cioban, Iulian Florea, Gabriel Albu, Vlad Ştreangă, Răzvan Dănilă și Eduard Cazacu (accidentat).

“Mă bucur că am transformat bronzul de anul trecut în argint. S-a văzut un progres vizibil în ultimii doi-trei ani, progres în care a contat și experiența de la Divizie. Şi-au dorit foarte mult să vină cu o medalie, au jucat degajat, iar în același timp au ascultat și tactica de joc. Am avut parte de trei meciuri extrem de disputate la acest turnel final. Primul a fost cel cu Craiova, o echipă care era favorită la medalii, ținând cont că are în componență mulți jucători de la Centrul Olimpic, apoi cel cu Baia Mare, în care am tremurat serios pentru victorie, și ultimul, cu Dejul, în care deși întâlneam o echipă care a cucerit numai aur până la nivel de cadeți, le-am zis băieților să se bucure de volei, pentru aveau bronzul deja asigurat. Vreau să-i felicit pentru că, pe lângă faptul că vin zilnic câte două-trei ore la antrenamente, sunt și foarte buni la învățătură. De asemenea vreau să le mulțumesc părinților pentru au înțeles situația”, a precizat antrenorul Orășanu. (Dănuț CHIDOVEȚ)