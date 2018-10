Lovitura pentru Sharapova: Nike renunta, dupa 20 de ani, la contractul cu rusoaica

Maria Sharapova va primi o super-lovitură la finalul acestui an. Englezii de la The Sun anunță că Nike va renunța la contractul pe care îl are cu rusoaica. Cel puțin asta le-ar fi transmis ”MaSha” apropiaților despre înțelegerea care expiră în decembrie 2018.

Sharapova, cvintuplă câștigătoare de Grand Slam, va încheia astfel un parteneriat care a început pe vremea când aceasta avea 11 ani, cu 20 de ani în urmă. Rusoaica a primit, doar în ultimii 8 ani, 70 de milioane de dolari de la Nike, adică în jur de 61,5 milioane de euro! Se pare că Nike ar fi fost deranjată de problemele de dopaj pe care le-a avut rusoaica.

Sharapova speră acum că va fi ofertată de Adidas. Rămâne de văzut dacă germanii, care i-au oferit lui Naomi Osaka 10 milioane de euro pe an, se vor gândi la un contract pentru rusoaică.

Până la momentul dopajului, Sharapova câştigase în jur de 250 de milioane de dolari (220 de milioane de euro) din înţelegeri cu sponsorii, meciuri demonstrative şi drepturi de autor şi se apropia de 290 de milioane de dolari (255 milioane de euro) cu premiile obţinute din tenis.

În vara acestui an, Sharapova făcea declarații măgulitoare la adresa sponsorului tehnic. “Chiar am crescut cu Nike, încă de când eram o adolescentă. Personal, a fost o experiență din care am învățat multe, încă din prima zi. Mereu am fost impresionată de cum funcționează totul, de tehnologie, de evoluția produsului și de cultură.

Sunt atâtea piese în acest puzzle, care trebuie îmbinate cu mult efort și coordonare. Aceste lucruri nu încetează să mă uimească. E extraordinar să fii în culise la un brand așa puternic. Colaborarea cu Cortez a fost foarte specială pentru mine. E un stil pe care l-am promovat încă de când eram copil, iar acum am avut șansa să fiu designer”, a spus MaSha.

digisport.ro