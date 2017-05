Lovitura de teatru: Comitetul Executiv al FRF a decis sa nu omologheze rezultatele din play-off

Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal, intrunit vineri la Casa Fotbalului, a hotarat sa nu omologheze rezultatele din playoff-ul Ligii 1.

Omologarea rezultatelor ar urma sa se faca dupa terminarea meciurilor din playout-ul Ligiii 1 si disputarea meciurilor de baraj, exact asa cum a cerut Gica Hagi, anunta Sport.ro.

In aceste conditii, Gigi Becali nu se poate adresa inca la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS).

“Ne-am exprimat punctul de vedere, atat noi cat si Steaua. In final si reprezentatii Ligii au spus ca aceasta urgentare s-a datorat adresei clubului Steaua. Cei de la Steaua le-au facut o prezentare mai mult didactica de doamna avocat. Cred ca nu pot vota decat ce spune in regulament, ca rezultatele se voteaza la finalul campionatului, adica dupa play-out si baraj. Daca se va lua decizie de amanare a omologarii play-off-ului, lucrurile s-ar putea amana. Nu stiu impotriva cui va merge la TAS FCSB-ul, probabil contra LPF sau FRF. Pe 5 iunie se vor trimite numele echipelor participante in cupele europene, daca vor exista schimbari, vor putea fi comunicate ulterior, pana la data tragerii la sorti. Este o mare rusine ca Romania ajunge sa aiba o campioana decisa la TAS, ar fi o pata pentru fotbalul romanesc. FCSB poate merge direct la TAS in momentul cand are obiect” a declarat directorul general al Viitorului, Cristian Bivolaru, potrivit sursei citate.

Decizia vine ca o lovitura pentru FCSB, care, din momentul in care CEx va omologa rezultatele (dupa data de 10 iunie), va mai avea la dispozitie doar 3 saptamani din momentul in care va face demersul la TAS si pana la data care trebuie sa aiba decizia.

Viitorul si FCSB au terminat la egalitate de puncte editia 2016/2017 a Ligii 1, cate 44, iar echipa lui Hagi a fost desemnata campioana de LPF pe baza rezultatelor mai bune obtinute in meciurile directe din playoff.

Gigi Becali contesta metoda de departajare stabilita de LPF si anunta ca se va adresa Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Patronul FCSB cere sa fie luate in calcul si meciurile din timpul sezonului regulat, caz in care gruparea “ros-albastra” ar trebui sa fie desemnata campioana.