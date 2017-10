Lista completa a echipelor calificate la Cupa Mondiala. Iata cine merge la baraj

Finalul fazei grupelor din preliminariile europene ale Cupei Mondiale ne arata o imagine destul de clara a reprezentativelor de pe “batranul continent” care vor merge la turneul final din vara anului viitor.

Calificate direct la Mondiale sunt castigatoarele celor noua grupe preliminare: Franta, Portugalia, Germania, Serbia, Polonia, Anglia, Spania, Belgia si Islanda.

La baraj vor merge opt dintre cele noua ocupante ale locurilor secunde din fiecare grupa: Suedia, Elvetia, Irlanda de Nord, Irlanda, Danemarca, Italia, Grecia si Croatia.

Slovacia este locul doi cu cel mai mic punctaj, astfel ca ramane acasa.

Printre numele importante din Europa ce vor privi turneul final la televizor se afla Olanda, locul 3 in Grupa A, Cehia, locul 3 in Grupa C, Tara Galilor, care nu a reusit decat in loc 3 in Grupa D desi l-a avut pe Bale in lot, sau Turcia, locul 4 in Grupa I.

Romania a incheiat preliminariile pe locul al patrulea in Grupa E, cu numai 13 puncte in 10 etape.

ziare.com