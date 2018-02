Liga Campionilor: Programul meciurilor de miercuri, echipele probabile si televizarile

Miercuri seara se vor disputa ultimele partide din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor.

In Spania, Sevilla va primi vizita celor de la Manchester United, intr-o partida transmisa in direct de postul Telekom Sport 1.

SEVILLA: Rico – Navas, Mercado, Lenglet, Escudero – Nzonzi, Banega – Muriel, Vazquez, Sarabia – Ben Yedder.

MANCHESTER UNITED: De Gea – Valencia, Bailly, Lindelof, Young – Matic, Herrera – Lingard, Pogba, Sanchez – Lukaku.

In celalalt meci al serii, Sahtior Donetk va primi vizita celor de la AS Roma, intr-un joc transmis in direct de postul Telekom Sport 2.

SAHTIOR DONETK: Pyatov – Butko, Krivtsov, Rakitskiy, Ismaily – Fred, Stepanenko – Marlos, Taison, Bernard – Ferreyra.

AS ROMA: Becker – Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov – De Rossi, Strootman – Under, Nainggolan, Perotti – Dzeko.