Liga Campionilor: Manchester City, victorie superba in fata Barcelonei

Manchester City a invins pe FC Barcelona, scor 3-1, in meciul serii din Liga Campionilor, contand pentru Grupa C. Jucatorii lui Pep Guardiola au oferit o demonstratie de fotbal superb.

Meciul din Anglia a inceput foarte bine pentru Barcelona, care a inscris in minutul 21, prin Messi, dupa o pasa a lui Neymar.

A fost insa doar un foc de paie, iar atacantii spaniolilor nu au mai reusit sa puna in pericol poarta adversa. Mai mult, defensiva catalana a aratat mari slabiciuni, simtindu-se absentele lui Pique si Jordi Alba.

Gundogan a egalat in minutul 39, dupa o pasa superba a lui Sterling, iar dupa pauza Kevin de Bruyne a adus pe City in avantaj, cu un gol din lovitura libera.

FC Barcelona a acuzat din plin socul, iar Messi, Neymar si Suarez au fost practic inexistenti. Andre Gomes putea egala, dar a trimis incredibil mingea in bara transversala in minutul 65, dupa care Gundogan a consfintit victoria gazdelor cu un gol in minutul 74, dupa alte balbaieli ale apararii oaspetilor.

Guardiola isi ia astfel revansa in fata fostei sale echipe, dupa ce a pierdut meciul tur cu 0-4. FC Barcelona ramane pe primul loc in Grupa C, dupa patru etape, cu 9 puncte, in timp ce Manchester City are 7 puncte si este pe locul doi.