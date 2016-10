Liga 1: Rezultatele meciurilor de duminica

Rezultatele inregistrate in partidele programate duminica seara in etapa cu numarul 11 din Liga 1, in care au evoluat, printre altele, Steaua si campioana Astra Giurgiu.

Iata rezultatele:

duminica

Steaua – CS U Craiova 2-1 (De Amorim ’17, Boldrin – pen. ’75/ Vatajelu ’41)

FC Viitorul Constanta – Astra Giurgiu 1-0 (R. Marin ’58)

vineri

CSM Poli Iasi – Poli Timisoara 0-1

ASA Tg.Mures – CFR Cluj 1-3

sambata

Gaz Metan – FC Voluntari 1-0

FC Botosani – Dinamo 2-1

Ultimul meci al etapei se va disputa luni seara, Concordia Chiajna – Pandurii Targu Jiu, de la ora 20:30.