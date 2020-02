Liga 1: Rezultatele inregistrate luni si clasamentul dupa etapa a 24-a

Luni seara s-au disputat ultimele doua jocuri din cadrul etapei a 24-a a Ligii 1. In primul meci al zilei, Botosani a invins-o pe Hermannstadt si viseaza la un loc in play-off, in timp ce FCSB s-a incurcat surprinzator pe teren propriu de Academica Clinceni.

FC Botosani – Hermannstadt 2-1 (Ofosu’34, Dugandzic ’81 / Debeljuh ’29)

min.81 – Dugandzic (Botosani) marcheaza cu o reluare din 5 metri.

min.34 – Ofosu (Botosani) restabileste egalitatea dupa ce l-a driblat frumos pe Luchin.

min.29 – Debeljuh (Hermannstadt) deschide scorul cu o lovitura de cap.

FCSB – Academica Clinceni 0-0

Cu doua etape ramase pana la finalul sezonului regulat, clasamentul in Liga 1 se prezinta astfel:

1. CFR Cluj 48p

2. Universitatea Craiova 43p

3. FCSB 43P

4. Astra Giurgiu 40p

5. FC Botosani 39p

6. Viitorul 38p

7. Gaz Metan 37p

8. Sepsi 32p

9. Dinamo 31p

10. Hermannstadt 24p

11. Chindia 24p

12. Poli Iasi 22p

13. Clinceni 21p

14. Voluntari 14p

Primele 6 clasate merg in play-out, in timp ce ultimele 8 locuri se vor duela in play-out.

ziare.com