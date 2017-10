Liga 1: FCSB, victorie clara cu Sepsi, dupa doua penaltiuri si un autogol

FCSB a trecut usor de Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 4-0, in ultima partida a zilei de duminica din Liga 1, in etapa cu numarul 13 a sezonului competitional 2017/2018.

A fost o partida decisa de doua lovituri de la punctul cu var si un autogol, toate venite in prima parte, relateaza ziare.com.

Tanase si Gnohere au punctat din acele penaltiuri, extrem de corect acordate de arbitrul Coltescu, dupa ce Tanase a fost intai faultat de Radutoiu si apoi de Oros.

Golul 3 a venit dupa un autogol stupid al capitanului Ghinga, care nu s-a inteles la un corner cu portarul sau Fejer.

Dupa pauza, elevii lui Dica s-au relaxat, nu au mai atacat poarta cu aceeasi fervoare, dar au mai marcat o data prin Daniel Benzar, intrat in minutul 46, dupa o faza in care marele merit il are Denis Man.

O victorie facila si asteptata de toata lumea pentru FCSB, care termina pe locul 2 acest tur de campionat, cu 28 de puncte, la 4 lungimi in spatele liderului CFR Cluj.

O singura infrangere are FCSB, cea cu Viitorul Constanta. Sepsi termina turul pe 12, cu 10 puncte acumulate.