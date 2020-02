Liga 1: Dinamo, invingatoare cu 2-1 in derby-ul cu FCSB. Meci intrerupt din cauza suporterilor, Perovici pe targa

Dinamo a invins FCSB cu 2-1 in marele derbi al fotbalului romanesc, in penultima etapa a sezonului regular 2019/2020, punand o piedica mare stelistilor in lupta la titlu cu rivalii de la CFR Cluj.

Sin si Lazar au marcat golurile victorioase ale gazdelor, in timp ce Florin Tanase a marcat golul de onoare din penalti, in al saptelea minut de prelungire al primului mitan.

Intr-o atmosfera de mare meci, cu peste 27.000 de fani prezenti la stadion, cu o peluza a oaspetilor plina ochi, derbiul Dinamo – FCSB incepea sub semnul insistentei celor doua echipe de a sparge sirul de 4 meciuri la rand terminate la egalitate in marele derbi.

Echipa care a deblocat partida s-a numit Dinamo, dupa golul splendid din lovitura libera marcat de Andrei Sin, in minutul 36, primul in tricoul echipei in alb si rosu, el fiind accidentat o lunga perioada inca din luna august si revenit pe gazon recent in trupa lui Dusan Uhrin.

Finalul de prima repriza a fost unul realmente incandescent. In minutul 43, Iulian Cristea a facut un fault oribil la Slavko Perovici, lovitura cu piciorul direct in zona capului, care s-a soldat pana la urma cu eliminarea directa a lui Cristea, desi initial Fesnic acordase, bizar, doar galben.

Au intervenit de urgenta ambele ambulante aflate la stadion, iar medicii i-au montat lui Perovici un guler cervical. Atacantul a fost urcat in Salvare, fiind constient, dar in stare precara. Vestile au venit insa bune de la spital in partea secunda, el fiind acum in afara oricarui pericol.

11 minute de prelungire au fost la prima parte, avand in vedere problemele cauzate de fani, care au aruncat deseori cu obiecte pe teren, dar mai ales avand in vedere problemele lui Perovici.

In minutul 45 plus 7, FCSB a primit o lovitura de la 11 metri, dupa ce Planici a fost efectiv luat in brate de Filip la un corner. Doua minute mai tarziu, Tanase a executat cu emotii, balonul a lovit intai transversala si apoi abia a intrat in plasa.

1-1 la pauza, dar FCSB avea 10 oameni pe teren.

Si intr-adevar, dupa un debut linistit de parte secunda, Dinamo si-a fructificat superioritatea numerica, in minutul 62, la cateva minute dupa intrarea fostului capitan Vali Lazar. Acesta a marcat aproape singur din plin careu dupa pasa lui Sorescu, la capatul unei faze in care stelistii au fost prinsi descoperiti, vizibil incomodati de faptul ca sunt mai putini pe teren.

La putin timp dupa golul marcat de Lazar, partida a fost intrerupta de arbitrul Fesnic, care nu a mai suportat turbulentele realizate de suporterii ambelor formatii si a intrerupt timp de 10 minute partida de pe Arena Nationala.

S-a terminat 2-1, Dinamo invinge dupa 4 meciuri la rand terminate egal in derbi, iar FCSB ramane la 6 puncte de lidera CFR Cluj. Dinamo va continua in play-out, iar in ultima etapa din sezon FCSB va evolua cu Chindia.

