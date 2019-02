Liga 1: CFR Cluj, remiza cu Astra pe teren propriu

CFR Cluj a remizat pe teren propriu cu Astra, scor 1-1, desi a avut mai mult de o ora un om in plus pe teren.

Cele doua goluri au fost reusite de Muresan si Radunovici, ultimul egaland dupa ce sutul sau a fost deviat de Culio in propria poarta.

Prima repriza din Gruia a fost una fara goluri, cu prea putin spectacol, dar cu o singura faza de evidentiat, “rosul” direct incasat de Florin Bejan de la Astra in minutul 30, pentru o intrare periculoasa cu picioarele inainte, cu “talpa sus”, cum s-ar spune in limbaj fotbalistic la Djokovici, arbitrul Marcel Birsan luand o decizie radicala.

Gazdele de la CFR au inceput perfect partea secunda, cu gol dupa un corner batut de Deac, Muresan fiind cel care a introdus balonul in poarta pentru un 1-0 final care era, iarasi, anticipat de multi.

Cu un om in minus, Astra totusi a luptat, a atacat si a aratat ca are fata de play-off, reusind egalarea in minutul 73 prin Radunovici, sut de la distanta deviat de Culio.

Denis Alibec a facut un meci mare, a facut mai toate fazele ofensive ale oaspetilor si a putut sa ofere sansa unei remize nesperate pentru Astra, care o duce pe 4 in Liga 1, cu 36 de puncte, aproape calificata in play-off.

CFR are 48 de puncte, 3 peste Craiova si 4 peste FCSB, stelistii urmand sa joace luni in deplasare la Concordia.

Echipele de start:

CFR Cluj: Arlauskis – Manea, Vinicius, Muresan, Camora – Culio, Djokovic, Ionita – Omrani, Tucudean, Deac.

Astra: Lazar – Belu, Erico, Bejan, Radunovic – Mrzljak – Butean, Llullaku, Romario Pires, Rosu – Alibec.

Arbitru: Marcel Birsan.

ziare.com