Liga 1: CFR Cluj devine lidera clasamentului, dupa o victorie chinuita la Voluntari

CFR Cluj a invins in deplasare pe FC Voluntari cu 2-1, devenind lidera de moment a Ligii 1, dupa acest meci de duminica din etapa cu numarul 4 a sezonului competitional 2018/2019.

Ionita si Tucudean au marcat golurile clujenilor, in timp ce pentru Voluntari a punctat Laidouni din penalti.

Voluntariul incepea perfect partida cu gol in minutul 11, gol din penalti, dupa o gafa prosteasca in defensiva ardeleana. Dar, incet-incet, cu un joc bun, CFR a revenit in partida, egaland in minutul 34 prin Alex Ionita, gol dupa o preluare perfida in fata careului, care a destabilizat apararea gazda.

Partea secunda a fost mai putin spectaculoasa, CFR a mai avut mai putine ocazii de gol, dar pasa inspirata a lui Omrani si sutul perfect la coltul lung al lui Tucudean au adus victoria pentru campioana Romaniei, a treia la rand in decurs de o saptamana, daca o punem la socoteala si pe cea cu Alashkert din Europa League.

Va urma joi returul din turul III cu armenii, dar pana atunci sa spunem ca CFR e lidera Ligii 1 cu 8 puncte, unul peste Gaz Metan, care va juca duminica de la 21 cu FCSB.

Voluntari ramane pe ultima pozitie, codasa Ligii 1, cu doar un punct, ramane de vazut daca Daniel Oprita va mai fi pastrat la echipa sau vom avea deja primul antrenor demis.

ziare.com