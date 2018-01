Lectie de tenis: Halep in semifinale la Australian Open, dupa o victorie de zile mari cu Pliskova

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat în premieră în semifinalele turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, miercuri, la Melbourne, după ce a dispus cu 6-3, 6-2 de Karolina Pliskova (Cehia), ocupanta locului şase în ierarhia WTA.

Romanca s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-2, si asteapta acum duelul pentru accederea in marea finala cu Angie Kerber.

Partida a inceput cu nu se putea mai prost pentru numarul 1 WTA, care s-a vazut condusa cu un categoric 3-0 dupa numai cateva minute, Pliskova parand gata de un meci fantastic.

Game-ul patru a fost unul extrem de important, Simona reusind sa isi faca serviciul cu mari emotii, insa asta i-a adus un plus urias la capitolul incredere.

A urmat o serie absolut fabuloasa, de noua game-uri consecutive castigate de romanca, aceasta impunandu-se in primul set si luand un avans consistent in cel de-al doilea.

Foarte agresiva si cautand mai mereu loviturile castigatoare, Simona a tinut-o in defensiva pe Pliskova si nu i-a dat numarului 6 WTA nicio sansa de a reintra in joc, astfel ca dupa o ora si 12 minute Halep era calificata in semifinale, informeaza Ziare.com.

Este pentru prima data cand Simona ajunge in semifinale la Australian Open, ea avand toate motivele sa spere ca poate castiga, in sfarsit, primul sau turneu de Grand Slam.

Duelul cu Angie Kerber este programat joi dimineata, la o ora care nu a fost inca stabilita.