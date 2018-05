Lectie de tenis a Simonei Halep la Madrid: 6-1, 6-0 cu Makarova

Simona Halep a castigat in primul tur al turneului Masters de la Madrid dupa o demonstratie de tenis in fata rusoaicei Ekaterina Makarova, din Rusia, locul 32 WTA.

Scorul a fost unul categoric, 6-1, 6-0, dupa mai putin de o ora de joc, mai exact 52 de minute.

A fost al doilea 6-0 administrat in doua meciuri la rand de catre Halep lui Makarova, dupa acel 6-3, 6-0 de la Doha din luna februarie.

Halep nu i-a lasat nicio sansa Makarovei, care a si gresit foarte mult si i-a permis Simonei sa faca foarte multe puncte, mai ales pe serviciul sportivei din Rusia.

O victorie facila asadar pentru Halep, care va evolua in turul II la Madrid cu o tenismena din Belgia, una dintre Van Uytvank si Elise Mertens, cele doua urmand sa joace in faza inaugurala in scurta vreme.