Larry Nassar, fost medic al echipei de gimnastica a SUA, condamnat la 60 de ani de inchisoare pentru abuz sexual

Larry Nassar (54 ani), fostul medic al lotului feminin de gimnastica artistica al Statelor Unite, a fost condamnat joi la 60 de ani de inchisoare pentru detinerea de materiale pornografice cu caracter infantil, doar unul dintre dosarele de abuz sexual fata de tinere sportive care au zguduit federatia americana de profil, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

El a fost condamnat la cate 20 de ani de detentie, pedeapsa maxima, pentru fiecare din cele trei capete de acuzare pentru care a pledat vinovat, in fata tribunalului federal din Grand Rapids, in nordul Statelor Unite.

Peste 37.000 de imagini si clipuri video cu caracter pornografic infantil au fost gasite pe discuri sau pe computerele sale, potrivit anchetatorilor.

”Nu am nicio indoiala asupra faptului ca are remuscari”, a declarat in fata presei unul dintre avocatii sai la iesirea din tribunal, refuzand sa comenteze sentinta.

Larry Nassar va afla in luna ianuarie deciziile in alte doua dosare aflate pe rol in Michigan in acest dosar, in care mai este acuzat de agresiune sexuala asupra a 125 de sportive, printre care si membre ale echipei olimpice a SUA, multiple medaliate la JO de la Londra, in 2012. El a pledat vinovat pentru zece capete de acuzare si risca inchisoarea pe viata.

Victimele sale aveau sub 15 ani cand au avut loc agresiunile, derulate intre 1998 si 2015.

Aly Raisman, McKayla Maroney si Gabby Douglas, toate trei medaliate olimpice cu aur, figureaza pe lunga lista a victimelor doctorului Nassar. Ele au decis sa se exprime public in cascada de dezvaluiri de abuz sexual declansata de afacerea Weinstein.

”Nu sunt o victima, sunt o supravietuitoare”, a scris Aly Raisman intr-un text publicat joi, cerand schimbari ”intr-un sistem care incurajeaza agresorii sexuali”. Ea a acuzat federatia americana de gimnastica, dar si Comitetul olimpic american si Universitatea Michigan, unde lucra medicul Nassar. ”Cei care au intors privirea trebuie sa dea si ei socoteala”, a afirmat gimnasta care are in palmares sase medalii olimpice, dintre care trei de aur, la JO 2012 si Rio 2016.

John Manly, unul dintre avocatii victimelor, a denuntat ”un sistem care a abandonat tinerele timp de 20 de ani”.