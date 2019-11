La 18 ani, Anisimova a prins un contract urias cu Nike, de 5 ori mai mare decat cel al lui Halep

Amanda Anisimova este una dintre cele mai talentate tinere din noul val al tenisului mondial, alături de Cori Gauff. La doar 18 ani, americanca de origine rusă poate semna un contract uriaș cu Nike.

Potrivit presei americane, Anisimova ar urma să primească peste 8 milioane de dolari pe an din acesată colaborare, adică undeva la nivelul Mariei Sharapova. Interesant este că suma este de aproape 5 ori mai mare decât cea pe care o primește de la același sponsor Simona Halep, cea care a fost eliminată de Anisimova în sferturile de finală de la Roland Garros din acest an.

Puștoaica s-a oprit apoi în semifinalele turneului francez.

Simona Halep primește de la Nike 1,7 milioane de dolari pe an, conform Forbes, după un contract semnat la începutul anului 2018.

Amanda Anisimova se află pe locul 21 WTA, iar până acum a adunat din premiile turneelor de tenis 1,56 milioane de dolari în toată cariera.

Amanda Anisimova a primit o vest teribilă în luna august, chiar înainte de US Open. Tatăl ei, Konstantin, care îi era și antrenor, a fost găsit mort, ceea ce a făcut-o pe Anisimova să se retragă de la turneul american.

Amanda Anisimova este campioană de junioare la US Open în 2017 și are în palmares un titlu WTA la Bogota în acest an și o finală la Hiroshima în 2018. Părinții ei, Konstantin și Olga, s-au mutat din Rusia în Statele Unite, în 1998, iar ea s-a născut la New Jersey.

digisport.ro