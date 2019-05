Kiki Bertens si Bianca Andreescu s-au retras de la Roland Garros

Olandeza Kiki Bertens s-a retras de la Roland Garros in timpul meciului cu Viktoria Kuzmova, din turul doi.

Ocupanta locului 4 in clasamentul WTA a luat aceasta decizie in primul set, cand era condusa cu 3-1.

Inainte sa se retraga, Bertens le-a spus doctorilor ca simte o stare de ameteala si ca nu are energie.

La casele de pariuri, jucatoarea olandeza era considerata a doua favorita la castigarea trofeului, dupa Simona Halep.

Dupa aceasta retragere, Bertens nu isi poate depasi cea mai buna performanta de la Roland Garros – semifinala disputata in 2016.

Mai departe, Viktoria Kuzmova va juca in turul trei cu invingatoarea dintre Lauren Davis si Johanna Konta.

Bianca Andreescu a hotarat si ea sa se retraga de la Roland Garros, inaintea meciului pe care trebuia sa il dispute joi, in turul doi, impotriva Sofiei Kenin.

Sportiva cu origini romanesti a acuzat dureri in zona umarului si a hotarat sa nu riste o accidentare mai grava.

Miercuri, Bianca s-a retras si din proba de dublu si aparusera deja primele semnale ca ar putea lua o decizie similara si la simplu.

“Sunt dezamagita sa-mi anunt retragerea de la Roland Garros. Este un moment dificil pentru mine, dar, dupa o discutie cu antrenorii, echipa si doctorii, a fost cea mai sigura decizie pe care o puteam lua dupa durerea la umar pe care am simtit-o in primul meci. Ma voi odihni si ma voi pregati pentru sezonul pe iarba. Va multumesc tuturor pentru sprijin, ma va ajuta sa revin mai puternica”, a afirmat Bianca dupa retragere.

Bianca venea la Roland Garros dupa o pauza de aproximativ doua luni, intrucat s-a accidentat in turneul de la Miami.

In urma acestei decizii, Sofia Kenin se califica in turul 3 de la Roland Garros fara sa joace. Ea se va duela in turul trei cu invingatoarea dintre Serena Williams si Kurumi Nara.