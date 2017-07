Jelena Ostapenko, eliminata de la Wimbledon de Venus Williams

Simona Halep a aflat numele adversarei pe care ar putea s-o intalneasca in semifinalele turneului de Grand Slam de la Wimbledon.

Favorita numarul 10 la castigarea intrecerii din Marea Britanie a invins-o in sferturi pe letona Jelena Ostapenko (fav.13), in doua seturi, scor 6-3, 7-5.

Astfel, castigatoarea de la Roland Garros paraseste competitia din capitala Angliei cu un cec in valoare de 275.000 de euro si 360 de puncte in ierarhia WTA.

In cazul in care Simona o va invinge pe Johanna Konta, o va intalni pentru a 4-a oara in cariera pe americanca in varsta de 37 de ani, care conduce la meciurile directe cu 3-1:

2012, Madrid: 6-1, 4-6 7-6 pentru Venus;

2012, Roma: 6-4, 6-4 pentru Venus;

2013, Tokyo: 4-6, 7-5, 6-3 pentru Venus;

2015, Roma: 6-2, 6-1 pentru Simona.

Jocul din semifinale va avea loc joi, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.

Wimbledon 2017 se desfasoara in perioada 3-16 iulie.