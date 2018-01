Irina Begu si Monica Niculescu s-au calificat in sferturi la Australian Open

Perechea romaneasca Irina Begu si Monica Niculescu au obtinut calificarea in sferturile de finala de la Australian Open, in proba de dublu, dupa un meci care s-a disputat in noaptea de sambata spre duminica.

Favoritele 10 la castigarea primului turneu de Mare Slem al anului au profitat de abandonul perechii Kichenok/Rodionova (Ucraina/Australia), la scorul de 4-1 pentru fetele noastre, in setul 1, dupa doar 38 de minute de joc. Abandonul a venit dupa o grava accidentare la gamba a Rodionovei, care s-a speriat si a parasit terenul in lacrimi.

In sferturi, Begu/Niculescu vor intalni invingatoarea partidei Melichar/Peschke (favorite 13) – Brady/King.

Amintim faptul ca tot la Australian Open este calificata in optimi si Simona Halep, care va da piept luni cu Naomi Osaka, la o ora ce va fi anuntata de site-ul nostru, meciul fiind LIVE pe Ziare.com, punct cu punct.

