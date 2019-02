Irina Begu si Monica Niculescu, primul trofeu la dublu din 2019

Irina Begu si Monica Niculescu au castigat titlul WTA de la Hua Hin, din Thailanda, dupa o finala decisa la capatul unui super tiebreak dramatic, in care fetele noastre ratasera anterior doua mingi de meci.

Begu si Niculescu, favorite 2 in Asia, au castigat cu scorul de 2-6, 6-1, 12-10, dupa o ora si 28 de minute de joc.

Super tiebreak-ul a fost dramatic, s-a mers cap la cap pana la 3-3, apoi Blinkova si Wang s-au distantat la 6-3, au condus si cu 7-5, dar Begu si Niculescu au fost puternice si au revenit, castigand al doilea titlu WTA impreuna din cariera, dupa 7 ani de asteptare, dupa Hobart 2012.

Begu si Niculescu ajung la cate 9 titluri WTA la dublu castigate fiecare, pentru Begu fiind prima data cand castiga mai mult de un trofeu cu o singura partenera.

Cele doua vor evolua la dublu si in partida de FedCup a Romaniei cu Cehia, la Ostrava, saptamana viitoare, in primul tur al Grupei Mondiale I.

Pentru acest titlu, sportivele din Romania, nascute la Bucuresti si Slatina, vor castiga peste 12.000 de dolari si 280 de puncte WTA.

Begu se va clasa de luni pe 33 in lume in clasamentul de dublu, fiind a doua clasata dintre romance, dupa Buzarnescu, pe 27. Niculescu revine in primele 50 de sportive, dupa ce la un moment a fost chiar pe 11 WTA.

ziare.com