Irina Begu revine fantastic la Australian Open si o elimina pe Makarova. Venus Williams, Sloane Stevens si Vandeweghe pleaca acasa dupa primul tur

Irina Begu s-a calificat luni dimineata in turul II la primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, dupa un meci cu adevarat nebun.

Tenismena roman, aflata pe pozitia 40 in clasamentul WTA, a invins-o in runda inaugurala pe favorita numarul 31, rusoaica Ekaterina Makarova.

Reprezentanta noastra s-a impus in trei seturi, cu 3-6, 6-4, 8-6, dupa ce a revenit de la 3-6, 0-4 in setul doi, iar apoi de la 3-6, 6-4, 2-5 in setul decisiv.

Cele doua au oferit un meci incredibil, care a durat nu mai putin de 3 ore si a avut parte de rasturnari de scor ametitoare.

Primul set a fost la discretia rusoaicei, care s-a impus cu 6-3.

Setul II parea ca va fi unul chiar si mai usor pentru Makarova, ajunsa la 4-0 in doar cateva minute. Irina a avut insa o rabufnire de orgoliu fantastica si a intors rezultatul.

Am ajuns astfel in setul decisiv, unde rusoaica s-a desprins din nou si a servit pentru castigarea partidei la 5-2. Irina n-a renuntat la lupta nici de aceasta data si a avansat in cele din urma mai departe cu 8-6 in setul trei.

In turul urmator, Irina o va intalni pe croata Petra Martic, aflata pe locul 81 in clasamentul WTA.

Odata cu calificarea in turul doi, sportiva noastra si-a asigurat un cec in valoare de 52.000 de euro si 70 de puncte WTA.

Surprizele se tin lant la editia din 2018 de la Australian Open inca din prima zi.

CoCo Vandeweghe, aflata pe locul 9 in ierarhia mondiala, a fost invinsa de maghiara Timea Babos (51 WTA), in doua seturi, scor 7-6 (4), 6-2.

Venus Williams a fost eliminata inca din runda inaugurala la primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open.

Favorita numarul 5 la castigarea turneului a pierdut confruntarea cu tanara elvetianca Belinda Bencic, in varsta de doar 20 de ani si aflata pe locul 78 in clasamentul WTA.

Belinda Bencic s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 7-5.

“Am simtit ca a fost o sansa de a juca impotriva ei. M-a batut de atatea ori si trebuia sa ma pregatesc altfel pentru acest joc”, a declarat Bencic dupa terminarea partidei.

4 infrangeri in 4 meciuri avea Belinda Bencic in fata lui Venus Williams, pana la meciul din aceasta dimineata.