Irina Begu, eliminata de Maria Sharapova in turul doi la Madrid

Irina Begu a fost eliminata, luni, in turul doi al turneului de la Madrid.

Tenismena noastra, aflata pe locul 38 in clasamentul WTA, a fost invinsa de rusoaica Maria Sharapova (locul 52 WTA).

Fostul lider mondial s-a impus in doua seturi, cu 7-5, 6-1, la capatul unei partide ce a durat o ora si 33 de minute.

Irina, care in runda precedenta a eliminat-o pe Jelena Ostapenko, devine astfel cea de-a doua tenismena din Romania scoasa din competitie de rusoaica la Madrid, dupa ce in primul tur Masha a invins-o, tot in doua seturi, pe Mihaela Buzarnescu.

Sportiva nascuta la Bucuresti a inceput bine partida, dar jocul agresiv al rusoaicei a facut diferenta si a rupt echilibru inainte de tie-break.

In setul secund, Irina a debutat din nou cu break, insa avea sa fie singurul game castigat de tenismena noastra, surclasata categoric de Sharapova in ultimele puncte ale jocului.

Pentru prezenta in turul doi al turneului patronat de Ion Tiriac, Irina Begu va fi recompensata cu un cec in valoare de 32.260 de euro si 65 de puncte WTA.