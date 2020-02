Ion Lungu, la antrenamentul echipei de handbal: “Avem toate șansele să revenim în Liga Națională”

Seful municipalității le-a promis handbaliștilor suceveni că vor primi în acest an un buget de 2.000.000 de lei, cu o singură condiție: să promoveze. Primarul vrea ca, în doi-trei ani, echipa locală de handbal să joace din nou în cupele europene și nu oriunde, ci în mult promisa sala polivalentă din Suceava. USV vine cu burse sportive în valoare de 600.000 de lei, a anunțat rectorul Valentin Popa

Ieri dimineață, sala Liceului cu Program Sportiv arăta bec. Puteai să lingi mac pe pardoseală. Şi asta pentru că, în vizită, la antrenamentul echipei locale de handbal CSU Suceava, au venit primarul Ion Lungu și rectorul Universității “Ştefan cel Mare”, fostul ministru Valentin Popa.

Cu această ocazie, șeful municipalității le-a promis handbaliștilor suceveni că vor primi în acest an un buget de 2.000.000 de lei, cu o singură condiție: să promoveze la finalul actualului sezon în Liga Națională. “În vară, am mers pe cartea intineririi lotului și nu cred că am greșit. Avem jucători tineri, dornici de performanță și, cu experiența antrenorului și a domnului profesor Ghervan, care monitorizează din umbră echipa, avem toate șansele să revenim în Liga Națională. Eu sunt optimist că vom promova. Bugetul echipei este de 2.000.000 de lei, cu condiția să revenim în Liga Națională”, a declarat Ion Lungu.

Vrea să inaugureze sala polivalentă cu un meci de cupe europene

Primarul vrea ca, în doi-trei ani, echipa locală de handbal să joace din nou în cupele europene și nu oriunde, ci în mult promisa sala polivalentă din Suceava: “Poate că acești copii sunt circumspecți când vorbim de jucat în cupe europene, dar eu am mai jucat în acest film în urmă cu vreo zece ani. E un lucru care se poate întâmpla, nu sunt doar vorbe în vânt. Domnul rector Valentin Popa vorbește deja în perspectivă: anul acesta să promovăm, anul viitor să ne menținem în Liga Națională, iar peste doi-trei ani să jucăm într-o cupă europeană. Este posibil atâta timp cât funcționează parteneriatul dintre Primărie și Universitate. Sper să inaugurăm sala polivalentă cu un meci de cupă europeană. S-au demarat studiul de fezabilitate și procedurile de proiectare. A avut loc licitația și au fost depuse cinci oferte. Cu siguranță va fi un câștigător și sperăm ca, în partea a doua a anului, să demarăm efectiv lucrările. Ne trebuie o sală polivalentă la Suceava și ea va fi destinată în primul rând jocurilor echipei locale de handbal.”

Instalația de iluminat din sala LPS va fi schimbată din banii Primăriei

Între timp, municipalitatea se pregătește să modernizeze actualul loc de joacă al handbaliștilor suceveni: sala Liceului cu Program Sportiv, acolo unde urmează să se schimbe instalația de iluminat. “Am prins o sumă de 500.000 de lei pentru Liceul cu Program Sportiv pentru această lucrare. Este la faza de licitație. Când vom prinde o pauză competițională, vom schimba corpurile de iluminat”, a spus Ion Lungu.

Valentin Popa: “Avem cel mai mare buget de burse de până acum”

Prezent la antrenamentul de ieri, rectorul Valentin Popa a precizat că USV a pregătit în acest an pentru componenții echipei de handbal burse în valoare de 600.000 de lei.

“Avem cel mai mare buget de burse de până acum și am vrut să știe chiar de la mine ce așteptări avem și de ce investim atât de mult în ei”, a spus Valentin Popa.

Chiruț: “Vom face tot posibilul să promovăm al finalul acestui sezon”

Adrian Chiruț speră ca vizita reprezentanților principalilor finan­țatori ai echipei locale de handbal să le dea un imbold în plus jucătorilor în cursa pentru promovare.

“Ştiam că domnul primar și domnul rector sunt alături de noi. Acum au văzut-o și băieții pe viu. Sper să gândească po­zitiv de acum înainte și să facem tot posibilul să promovăm al finalul acestui sezon, deși va fi foarte greu. Avem o echipă tânără, cu oscilații în joc, dar în aceste două luni rămase până la turneul semifinal, pe care nu mai avem cum să-l mai ratăm, avem timp să ne punem la punct”, a declarat antrenorul de la CSU Suceava.

În condițiile în care va sta în etapa programată în acest weekend în Divizia A, formația suceveană a perfectat un meci amical pe terenul prim-divizionarei CSM Focșani, programat astăzi, de la ora 18.00. (Dănuț CHIDOVEȚ)