Inceput de an cu victorie pentru Foresta. 1-0 cu Dacia Unirea

Foresta a castigat sambata, cu scorul de 1-0, in fata Daciei Unirea Braila, in primul meci programat in acest an pe stadionul Areni.

Singurul gol al intalnirii a fost marcat de Marius Matei, in minutul 90, cu un lob din marginea careului.

Brailenii au trimis de doua ori mingea in bara transversala.

Foresta: Began-Secrier, Konate, Opris, Musea-Stanescu, Danila-Cerlinca, Kharoubi, Renquin-Matei. Antrenor: Florentin Petre. Au mai intrat Sumanariu si Onofras.

In urma cestei victorii a iesit din zona locurilor retrogradabile. (D.C.)