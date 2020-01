Ianis Hagi, transferat la Glasgow Rangers pentru 6 luni, cu posibilitate de a ramane

Ianis Hagi a ajuns in Scotia, iar vineri va semna contractul cu Glasgow Rangers.

Mijlocasul roman in varsta de 21 de ani o paraseste pe Genk dupa numai o jumatate de sezon, urmand a evolua la fosta campioana a Scotiei sub forma de imprumut pana in vara.

Surse apropiate fotbalistului ne-au dezvaluit ca Genk si Glasgow Rangers au batut palma pentru un imprumut pe 6 luni, perioada in care gruparea aflata pe locul 2 in clasamentul din Scotia va avea posibilitatea sa faca transferul definitiv.

5 milioane de euro va trebui sa achite Glasgow Rangers pentru o mutare permanenta a lui Ianis.

Glasgow Rangers a fost infiintata in urma cu 147 de ani si a triumfat de 54 de ori in prima liga de fotbal din Scotia.

In prezent e antrenata de fostul mare jucator al lui Liverpool, Steven Gerrard, iar vedeta echipei e Jermain Defoe.

Genk l-a transferat pe Ianis Hagi de la Viitorul, in vara anului trecut, in schimbul sumei de 4 milioane de euro.

Doar 718 minute a jucat Ianis Hagi pentru campioana Belgiei in acest sezon.

ziare.com