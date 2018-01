Hotarare istorica in sportul mondial: Coreea de Nord si Coreea de Sud, sub acelasi steag la Olimpiada

Coreea de Nord si Coreea de Sud au luat hotararea istorica de a defila sub acelasi steag la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna, competitie gazduita de orasul Pyeongchang.

Inca nu a fost anuntat drapelul pe care il vr folosi celor doua delegatii.

Lucrurile merg mai departe si, potrivit BBC, oficialii celor doua state au convenit sa trimita la Olimpiada o echipa comuna, este vorba de formatia feminina de hochei pe gheata.

Deciziile istorice sunt rezultatul negocierilor ce au loc in aceasta perioada intre cele doua state coreene.

Ramane de vazut insa cum vor fi implementate hotararile, Coreea de Sud fiind obligata sa respecte sanctiunile internationale impuse impotriva Nordului comunist, dar si sa solicite aprobarea Comitetului Olimpic International.

Totusi, decizia de a defila sub acelasi drapel poate reprezenta un pas urias in directia detensionarii relatiilor dintre cele doua state, ele aflandu-se si acum in stare de razboi.

Jocurile Olimpice de iarna se desfasoara in perioada 9-25 februarie in orasul Pyeongchang, din Coreea de Sud.

ziare.com