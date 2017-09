Horia Tecau se califica in finala probei de dublu de la US Open

Horia Tecau si Jean Julien Roger s-au calificat in finala probei de dublu de la US Open.

Cei doi au fost trecut dramatic de perechea formata din Henri Kontinen si John Peers cu scorul 1-6, 7-6 (4), 7-5.

Kotinen si Peers erau principalii favoriti de la US Open, in timp ce Tecau si Roger sunt favoritii numarul 12.

Primul set le-a apartinut in totalitate lui Kontinen si Peers, care s-au impus fara emotii.

In schimb, in setul secund s-a mers cap la cap, fara niciun break, pana la tie-break. Aici, Tecau si Roger au revenit frumos si s-au impus la 5, trimitand astfel meciul in decisiv.

Dupa un ultim act dramatic, Tecau si Roger au reusit sa obtina calificarea in finala.

Aici, Tecau si Roger se vor duela cu invingatoarii dintre Feliciano/Marc Lopez si Bob/Marc Bryan.

Finala este programata vineri sau sambata, dupa ora 19:00.

Cea mai buna performanta a lui Horia Tecau la un turneu de Grand Slam este titlul de la Wimbledon, din 2015. El mai are semifinale la Australian Open si Roland Garros.

ziare.com