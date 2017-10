Halep, victorie categorica cu Garcia la Turneul Campioanelor

Simona Halep a invins-o luni dupa-amiaza pe Caroline Garcia, in primul meci din Grupa Rosie a Turneului Campioanelor de la Singapore.



Reprezentanta noastra a jucat incantator si s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 6-2.

O ora si jumatate a durat intalnirea dintre cele doua, una foarte echilibrata in primul set, dar fara istoric in al doilea.

Simona parca a renascut dupa sfaturile primite de la Cahill, iar din acel moment a castigat 9 game-uri fata de doar doua reusite de frantuzoaica in fata careia a pierdut finala de la Beijing.

Constanteanca a impresionat prin serviciu, in special al doilea, dar si prin maniera autoritara cu care a dominat punctele importante.

Ocupanta locului 1 in ierarhia WTA si-a surclasat adversara cu un joc demn de pozitia ocupata si mai are nevoie de o victorie pentru a obtine calificarea in semifinale.

Pentru acest succes, Simona va fi recompensata cu 250 de puncte in clasamentul WTA si un cec in valoare de 153.000 de dolari.

In urmatorul meci, Simona o va intalni miercuri pe castigatoarea celeilalte partide din Grupa Rosie, Elina Svitolina – Caroline Wozniacki.

Reprezentanta noastra considera ca s-a impus gratie serviciului, pe care l-a imbunatatit dupa infrangerea suferita cu Maria Sharapova in primul tur la US Open.

“A fost un meci grozav, in care am reusit sa fac unul dintre cele mai bune jocuri ale mele. Nu e usor sa joci impotriva lui Garcia, dar ma simt excelent aici. Mi-am imbunatatit serviciul si asta m-a ajutat sa castig meciul”, a declarat Simona Halep dupa terminarea intalnirii.

“Ma bucur ca am reusit sa castig primul meci aici in postura de numarul 1 mondial. Sper ca in urmatorul meci sa joc si mai bine”, a continuat aceasta.