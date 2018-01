Halep s-a calificat in optimi la Australian Open dupa un meci dramatic cu Lauren Davis

Simona Halep s-a calificat cu mare dificultate, sambata dimineata, in optimile de finala ale turneului de la Australian Open. Favorita numarul 1 a intrecerii de la Melbourne a avut mult de munca in turul trei cu americanca Lauren Davis, aflata pe locul 76 in ierarhia WTA, relateaza Ziare.com.

Reprezentanta noastra s-a impus in trei seturi, cu 4-6, 6-4, 15-13.

Nu mai putin de 3 ore si 45 de minute a durat intalnirea de pe Arena Rod Laver, cea mai lunga partida disputata in cariera pentru ambele tenismene.

Simona Halep si Lauren Davis nu vor uita cu siguranta niciodata intalnirea de la Melbourne, una care a avut de toate si care i-a facut pe organizatori sa exclame: “A fost o partida epica!”.

Nimic nu prevestea ca Lauren Davis, o tenismena modesta, aflata pe locul 76 in ierarhia WTA si cu doar un turneu castigat in cariera, poate juca de la egal la egal cu Simona Halep. Dar totusi a facut-o.

La doar 1.57 metri inaltime, Davis a aratat ca o explozie in joc si o rezistenta incredibila. O copie parca a Simonei Halep.

Primul set i-a apartinut americancei in varsta de 24 de ani, mult mai agresiva decat Simona, parca statica si neintrata pe deplin in joc. A fost 6-4 si momentul in care cu totii am realizat ca reprezentanta noastra nu va avea meciul usor la care ne asteptam.

In setul doi, Simona a fost mai agresiva si a controlat jocul. Davis n-a abandonat lupta usor, dar Simona s-a impus cu 6-4 si a impins astfel meciul in decisiv.

Un decisiv care la Australian Open nu are parte de tie-break. Si ce set a iesit. Simona a servit de 4 ori pentru castigarea meciului, a salvat 3 mingi de meci si iesit epuizata de pe teren dupa un set nebun de peste doua ore si 18 game-uri jucate.

Ambele jucătoare au avut probleme în finalul meciului: Lauren Davis a cerut de două ori ajutor medical din cauza unor probleme la o unghie, Simona a încheiat cu crampe musculare.

Simona va juca în optimi luni, cu învingătoarea partidei dintre speranţa australiană Ashleigh Barty (17 WTA) şi japoneza Naomi Osaka (72). Tot în aceeaşi reuniune, Ana Bogdan a fost eliminată de finalista de la US Open, Madison Keys, scor 3-6, 4-6.