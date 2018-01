Halep ramane numarul 1 WTA: Muguruza s-a accidentat si n-o mai poate depasi

Simona Halep are sanse mari sa ramana pe primul loc al clasamentului WTA si dupa primele turnee jucate in noul sezon.

Romanca putea fi depasita de spaniola Garbine Muguruza, care ales sa joace la un turneu mai puternic decat Simona in primul an, insa campioana de la Wimbledon s-a accidentat.

Muguruza nu a putut incheia partida cu Aleksandra Krunic, abandonand in setul decisiv, la scorul de 7-5, 6-7, 2-1.

“Am simtit ca am probleme inca din setul al doilea, cand conduceam cu 2-0. Am inceput sa resimt crampe in zona gambelor. Am continuat sa joc gandindu-ma ca vor disparea, insa au crescut in intensitate. Iar apoi o mare parte a corpului meu a inceput sa aiba crampe.

Nu pot sa cred ce se intampla, nu stiu. Esre rusinos, intotdeauna vin aici incantata sa joc la primul turneu al anului. Acum a fost pur si simplu ghinion”, a spus Muguruza dupa partida.

Pentru accederea in turul al doilea de la Brisbane, Muguruza a primit 55 de puncte, cu 25 mai mult decat a primit Simona pentru calificarea in turul II de la Shenzhen.

Cum diferenta dintre cele doua era, la inceputul saptamanii, de 40 de puncte, este lesne de observat ca Simona nu mai poate fi depasita de iberica.

Mai mult, Muguruza avea de aparat la Brisbane punctele primite pentru semifinala jucata anul trecut in Australia, astfel ca ea incheie turneul cu un minus de 130 de puncte in ierarhia feminina.

Sportiva nascuta in Constanta nu poate sta inca linistita, Caroline Wozniacki si Karolina Pliskova avand si ele sanse sa ii “fure” prima pozitie, insa distanta dintre ea si cele doua adversare este mai mare, astfel ca e nevoie ca acestea sa aiba evolutii foarte bune la primele turnee din 2017.

