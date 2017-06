Halep pierde incredibil finala Roland Garros

Simona Halep a fost invinsa incredibil in finala Roland Garros de necunoscuta, pana acum, Jelena Ostapenko, din Letonia.



Sportiva in varsta de 20 de ani s-a impus in trei seturi, scor 4-6, 6-4, 6-3.

Aflata in fata celei mai mari sanse din cariera, Simona a clacat, renuntand la jocul sau de pana acum si adoptand o tactica fricoasa, pe greseala adversarei.

Iar Ostapenko a gresit mult, enorm de mult, insa strategia ei de a lovi decisiv fiecare minge a dat roade in cele din urma.

Simona a castigat primul set cu destul de multe emotii, iar in actul secund parea ca a rezolvat aceasta finala cand s-a distantat la 3-0 si a avut mingi de break pentru 4-0.

Incapabila sa finalizeze in acel moment, cand a ramas in asteptare si fricoasa, Halep i-a permis adversarei sa revina in meci si, in cele din urma, sa castige turneul.

Jelena Ostapenko, o sportiva rudimentara din punct de vedere tactic, a mizat totul pe o carte si cu loviturile sale, unele foarte norocoase, a zdrobit-o pe Simona.

Si in setul al treilea, atunci cand romanca s-a distantat la 3-1, letona a continuat in aceeasi nota a agresivitatii, avand castig de cauza.

Simona Halep pierde a doua finala la Roland Garros, pentru ca nu a fost neaparat un meci castigat de Ostapenko, ci pierdut pe mana ei de Halep, dupa cea din 2014, si nu ii ramane decat sa lupte in continuare pentru un trofeu de Grand Slam. (Ziare.com)