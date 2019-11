Halep pierde in decisiv meciul cu Pliskova si paraseste Turneul Campioanelor

Simona Halep a fost invinsa, vineri, de Karolina Pliskova, in ultimul meci din Grupa Violet, si paraseste Turneul Campioanelor.

Reprezentanta noastra a pierdut in trei seturi confruntarea cu jucatoarea din Cehia, scor 0-6, 6-2, 4-6.

Gratie acestui succes, Pliskova a avansat in semifinalele turneului de la Shenzhen, unde o va intalni vineri pe castigatoarea din Grupa Rosie, Ashleigh Barty.

Simona a inceput neasteptat de slab meciul cu Pliskova, pe care l-a pierdut la zero, in doar 20 de minute.

A urmat o interventie a lui Darren Cahill, iar nivelul de joc al Simonei a crescut simtitor. Constanteanca a devenit mai agresiva, iar greselile nefortate ale cehoaicei s-au inmultit. A fost 6-2 pentru Simona, astfel ca s-a ajuns in setul decisiv.

Startul setului III i-a apartinut Simonei, insa Pliskova a revenit formidabil si a ajuns la 5-2. Sportiva noastra n-a renuntat la lupta, a recuperat serviciul pierdut, insa, la 4-5, Pliskova a reusit un break norocos, mingea de meci fiind cu fileul, si a incheiat partida dupa o ora si 45 de minute.

Cu doar o victorie, in primul meci cu Bianca Andreescu, Simona Halep se opreste din nou in grupe la Turneul Campioanelor, unde o singura data, in 2014, a reusit sa se califice mai departe.