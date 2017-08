Halep, eliminata fulgerator de Svitolina in semifinalele de la Toronto

Sportiva noastra a fost invinsa de ucraineanca Elina Svitolina (5 WTA ) cu 6-1, 6-1, la capatul unui meci ce a durat mai putin de o ora.Simona a evoluat foarte slab, a gresit mult si a parut foarte statica. Atat Simona cat si Svitolina au mai jucat cate un meci sambata, astfel ca ambele sportive au avut conditii asemanatoare.Svitolina a respectat insa planul tactic, a returnat tot ce a putut si a asteptat greselile Simonei.Iar sportiva noastra a ratat extrem de mult, din toate pozitiile, astfel ca primul set a fost la discretia Svitolinei, care s-a impus cu 6-1.Svitolina a castigat setul secund cu 6-1 si s-a calificat astfel in finala.Pentru prezenta in semifinalele de la Toronto, Simona pleaca acasa cu un cec in valoare de 122.190 de dolari.Dupa aceasta eliminare, Simona nu a putut sa-si apere titlul castigat anul trecut, la Montreal In finala de duminica, Elina Svitolina o va intalni pe daneza Caroline Wozniacki , de la ora 20:00.