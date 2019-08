Halep, eliminata dramatic de la US Open. Sorana Cirstea, in turul al treilea

Simona Halep (4 WTA) a ratat calificarea în turul 3 la US Open. În runda a doua, sportiva noastră a fost învinsă de Taylor Townsend (SUA; 116 WTA). Meciul s-a terminat în 3 seturi, după mai bine de două ore de joc. Halep s-a impus în primul set, 6-2, grație a două break-uri, după un joc foarte solid. În următoarele două seturi însă, nivelul adversarei a crescut, iar meciul s-a închis cu 6-3; 7-6. Simona Halep a ratat astfel un duel cu o româncă în turul 3. Dacă ar fi trecut de sportiva din SUA, ea dădea peste Sorana Cîrstea (106 WTA), care s-a impus în 3 seturi în runda secundă. (Mediafax) Sorana, in turul 3 Sorana Cirstea isi continua parcursul superb de la US Open, reusind sa se califice in turul al treilea dupa o revenire de exceptie. Romanca a trecut de Aliona Bolsova in trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-2, si o asteapta pe Simona Halep pentru un duel 100% romanesc pentru turul patru. Targovisteanca nu a avut un debut de partida foarte fericit, fiind dominata de o adversara nu neaparat mai buna, ci mai determinata. Cirstea a facut prima breakul, a avut apoi trei mingi de 4-1, insa a fost intoarsa si Bolsova a castigat setul dupa ce si-a adjudecat cinci game-uri consecutiv. Romanca a trecut de Aliona Bolsova in trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-2, si o asteapta pe Simona Halep pentru un duel 100% romanesc pentru turul patru. Targovisteanca nu a avut un debut de partida foarte fericit, fiind dominata de o adversara nu neaparat mai buna, ci mai determinata. Cirstea a facut prima breakul, a avut apoi trei mingi de 4-1, insa a fost intoarsa si Bolsova a castigat setul dupa ce si-a adjudecat cinci game-uri consecutiv.

Setul secund a inceput intr-o nota echilibrata, dupa care am intrat intr-o perioada in care niciuna dintre sportive nu a reusit sa isi faca serviciul, Cirstea reusind sa isi revina prima si sa trimita meciul in “decisiv”.

Al treilea act a fost unul la discretia sportivei noastre, mult mai proaspata si hotarata, Cirstea reusind sa se califice in turul al treilea, acolo unde va da peste invingatoarea duelului dintre Simona Halep si Taylor Townsend. (Ziare.com)