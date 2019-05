Halep a trait periculos in turul II la Roland Garros. Calificare la mare lupta

Simona Halep s-a calificat in turul trei de la Roland Garros dupa ce a invins-o pe poloneza Magda Linette (87 WTA).

Ocupanta locului 3 WTA s-a impus dupa un meci de mare lupta, pe care l-a castigat cu 6-4, 5-7, 6-3.

Sportiva noastra a avut in fata o jucatoare ce a evoluat tot timpul la limita, agresiva si in cautarea tuselor.

In primul set, Simona a inceput mai bine, a luat rapid un avans, insa Linette s-a lasat cu greu rapusa, dand o replica peste asteptari.

Chiar si asa, Simona si-a pastrat calmul si nu s-a enervat desi a comis numeroase greseli nefortate.

Simona a castigat primul set cu 6-4, iar echilibrul a fost tot mai prezent in setul secund.

Linette a servit bine, a prins mingi incredibile, doar ca Simona a oferit un raspuns la inaltime si a reusit sa treaca in avantaj.

Romanca a ratat insa trei mingi de meci si a cazut brusc, permitandu-i lui Linette sa trimita meciul in set decisiv.

In pofida dezamagirii din setul secund, Simona a fost la inaltime in decisiv, reusind sa o anihileze complet pe Linette si sa obtina calificarea in turul trei.

Mai departe, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Lesia Tsurenko (27 WTA) si Aleksandra Krunic (76 WTA).

Partida din turul trei va avea loc sambata, la o ora ce nu a fost anuntata momentan.

Pentru calificarea in turul 3, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 142 de mii de euro.