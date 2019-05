Gigi Becali a anuntat numele antrenorului favorit sa preia FCSB

Gigi Becali a anuntat numele antrenorului favorit sa vina in locul lui Mihai Teja la FCSB si i-a trasat deja primele indicatii pentru sezonul urmator.

Potrivit spuselor lui Becali, primul nume de pe lista sa este actualul antrenor de la Gaz Metan Medias, Edi Iordanescu.

“Acum o ora am avut o discutie cu niste persoane pe care eu le indragesc si pe care le iubesc, in fata carora ma inclin, si cam sunt inclinat spre o persoana. Eu ma gandesc la Edi Iordanescu. Am vorbit cu doi parinti, cu traire sfanta, care mi-au vorbit despre el foarte frumos. Am vorbit cu duhovnicul lui, m-am interesat de el. La mine astea sunt criteriile”, a spus Becali la Digi Sport.

Apoi, Becali i-a trasat deja primele ordine lui Iordanescu pentru sezonul urmator.

“O sa-i spun ca trebuie sa promoveze jucatori si ca nu ma bag. Vlad in poarta, asta e prima conditie! Si apoi ii spun Man, Tanase, Coman si Morutan sa fie in teren. Fa, daca esti antrenor! Daca nu ia titlul cu astia, pleaca!”, a mai spus Becali.

Totodata, Becali a mentionat ca pe Marius Sumudica nu-l poate aduce din cauza suporterilor, in timp ce italianul Devis Mangia nu mai este pe lista.

ziare.com