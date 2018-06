Germania a fost eliminata miercuri de la Cupa Mondiala 2018.



Campioana mondiala din urma cu patru ani a fost invinsa cu 2-0 de Coreea de Sud, in ultima etapa din Grupa F a turneului final din Rusia.

Cum in meciul celalalt, Suedia a invins Mexic, cele doua nationale merg mai departe in optimi, cu cate 6 puncte, in timp ce nemtii parasesc competitia de pe ultimul loc al grupei, cu doar 3 puncte.