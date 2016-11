Gabriela Szabo a pierdut cursa pentru șefia COSR: Mihai Covaliu e noul președinte

Gabriela Szabo, fost ministru al Sportului în mandatul de premier al lui Victor Ponta, a pierdut cursa pentru șefia COSR. Fostul mare scrimer, Mihai Covaliu, a fost ales, marți, în funcția de președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, anunta Digi Sport.

Mihai Covaliu, fost medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Sydney 2004, are 39 de ani şi este considerat unul dintre cei mai valoroşi scrimeri din istoria României. A mai cucerit bronzul olimpic, la Beijing, în 2008, fiind totodată campion mondial şi european la sabie. În aprilie 2013 a fost ales președinte al Federației Române de Scrimă, după ce Ana Pascu a decis să nu își mai reînnoiască candidatura. A rămas antrenorul lotului de sabie masculin, cu care a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial din 2013 de la Budapesta, Tiberiu Dolniceanu fiind laureat cu bronz. În același an, Mihai Covaliu a fost inclus în Hall of Fame-ul scrimei de către Federația Internațională de Scrimă.

Mihai Covaliu îi urmează la şefia COSR lui Alin Petrache, care a demisionat la scurt timp după JO de la Rio 2016. România a avut în Brazilia cea mai slabă participare din istoria recentă, obţinând doar cinci medalii (patru, după suspendarea pentru doping a lui Gabriel Sîncrăian), clasându-se abia pe locul 47.

Mihai Covaliu este al 17-lea şef al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, în 102 ani de existenţă.