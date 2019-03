Gabi Tamas a ajuns in arestul politiei dupa ce a fost prins baut la volan si cu o viteza 205 km/h

Gabi Tamas se afla din nou in centrul atentiei, de aceasta data in Israel, dupa ce, in noaptea de luni spre marti, a fost arestat pentru ca a condus in stare de ebrietate si cu o viteza de 205 km/h!

Potrivit Sport.ro, fundasul roman, in prezent la gruparea Hapoel Haifa, ar fi fost supus la un test de alcoolemie ce a detectat un nivel de 3 ori mai mare decat cel permis de legea din Israel.

Fotbalistul a fost arestat si urmeaza sa apara astazi in fata unui judecator.

Informatia a fost prezentata de presa din Israel, insa fara a dezvalui numele jucatorului: “In aceasta seara, un ofiter care lucra pe strazi a surprins o masina care circula cu 205km/h. A inceput sa o urmareasca si l-a oprit pe sofer dupa cativa kilometri. Incercand sa poarte o conversatie cu soferul care era alaturi de 2 femei, politistul a descoperit ca acesta nu vorbea ebraica si ca traia in Israel de un an si jumatate. Politistul a simtit mirosul de alcool din masina, iar soferul, un barbat nascut in 1983, a fost supus la un test de alcoolemie ce a detectat un nivel de 3 ori mai mare decat cel permis de lege”.

Sursa citata mai sus anunta ca permisul fotbalistului a fost suspendat, momentan, pentru o perioada de 30 de zile.

Nascut in 1983, Gabi Tamas a ajuns la Hapoel Haifa in urma cu un an si jumatate.

De-a lungul timpului, jucatorul care a strans 67 de selectii in nationala Romaniei a fost implicat in mai multe scandaluri, toate cauzate de consumul de alcool.